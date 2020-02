Stiri pe aceeasi tema

- Pitesteanul Mircea Ghita (22 de ani) i-a impresionat pe americani dupa ce, in decembrie 2019, a organizat o campanie in urma careia 115 portii de mancare ale studentilor au fost donate oamenilor strazii din Boston.

- "Sa stiti ca si aici am avansat foarte mult. Pe partea de achizitii publice lucram acum la un proiect si probabil ca in doua saptamani vom iesi cu el, de simplificare a procedurii achizitiilor publice si, mai mult decat atat, pe partea de fonduri europene urmeaza sa iesim cu o Ordonanta de Urgenta…

- Paul Basoc este bistrițeanul care și-a facut primul laborator certificat de plante in vitro, in Bistrița-Nasaud. Cultiva plante sanatoase pentru fermierii din țara și din strainatate. Tot mai des in ultimii ani, clienții sai sunt romani intorși din strainatate, care vor sa-și lucreze propriile pamanturi.…

- Razvan Marin a semnat pe cinci ani cu Ajax in vara lui 20099, dupa doi ani si jumatate petrecuti la Standard Liege. Nu a confirmat, a ajuns rezerva, iar intr-o asemenea situație, și jucatorul, și clubul se gandesc la un imprumut. Club Brugge, atrasa de mijlocașul in varsta de 23 de ani din…

- Mircea Hrom, un roman in varsta de 58 de ani, care lucra ca cioban, a fost ucis de o mașina care l-a lovit pe un drum, undeva intre localitațile Santa Caterina dello Ionio și Badolato.Incidentul rutier a avut loc pe 30 decembrie, aproape de miezul nopții, a informat observator.tv, citand presa din peninsula.Romanul…

- Un detinut roman s-a sinucis in inchisoarea Rocher din Monaco. Este vorba de un tanar de 28 de ani, care urma sa fie judecat pentru furt și folosire frauduloasa a unui mijloc de plata. Romanul fusese arestat inca din luna august, fiind in detenție preventiva in inchisoarea Rocher. Deținutul a fost gasit…

- Un roman in varsta de 36 de ani a distrus masini in valoare de 500.000 de lire sterline, aflate in curtea unui dealer auto, dupa ce s-a imbatat cu apa de gura, pentru ca nu si-a primit salariul. Romanul a povestit in instanta tot ce s-a intamplat in acea zi, motivand ca s-a imbatat cu apa de gura si…