Cum a ajuns România o putere în industria construcțiilor navale din Europa Avem o situație ce pare inexplicabila. La 30 de ani de la Afacerea „Flota”, Romania nu mai are o flota comerciala, dar potrivit datelor Centrului de pregatire a personalului navigant, Ceronav Constanța, avem peste 39.000 de marinari „clasici”, adica navigatori maritimi romani, care naviga pe marile și oceanele lumii la bordurile navelor unor companii straine. Alți 10.000 de navigatori romani naviga pe apele interioare ale Europei, Dunare – Rhin – Main. O alta ipostaza a aceleiași dileme este ca deși nu mai avem flota, in șantierele navale din Romania sunt construite nave foarte sofisticate, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul care se construiește in prezent peste Dunare, la Braila, este un proiect foarte complex. La final, podul va avea o lungime totala de 1.974 metri, cu o deschidere principala de 1.120 metri și doua deschideri laterale de 489.95 metri (pe malul Braila) și 364.55 metri pe malul Tulcea. Pe langa pod…

- Meteorologii au emis atentionari Cod galben de ceata, valabile duminica seara, in noua judete din sudul si sud-estul tarii. Vizibilitatea in trafic este redusa sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri, potrivit news.ro. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, duminica seara,…

- Operatiune de amploare a procurorilor DIICOT si a Politiei Romane Foto: Arhiva. Operatiune de amploare, astazi, a procurorilor DIICOT si a Politiei Române pentru destructurarea unor grupari infractionale organizate. 457 de perchezitii se fac la aceasta ora si peste 300 de mandate de aducere…

- Un numar de 323 decese la pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2 au fost raportate in ultimele 24 de ore, dintre care 19 anterioare intervalului de referinta, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Cele 19 decese produse anterior intervalului de referinta s-au inregistrat…

- Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6 si presedintele PNL Bucuresti, a anuntat, pe Facebook, ca reflecteaza la o eventuala demisie din partid, dupa ce formatiunea a decis sa negocieze guvernarea cu PSD, informeaza News.ro . „M-am gandit. Si ma gandesc. Ceea ce ma tine este ca fara mine, si stiu ce vorbesc,…

- In ședința Biroului Permanent Național al PNL, care a avut loc la Vila Lac, s-a votat intrarea la guvernare alaturi de PSD. Ședința a fost una tensionata iar comunicațiile au fost bruiate pentru fi impiedicata comunicarea membrilor PNL prezenți cu presa. Aceasta metoda era folosita și de Liviu Dragnea…

- Opinii imparțite privind partenerii de guvernare a PNL: Liberalii din Alba doresc alianța cu social-democrații Opinii imparțite privind partenerii de guvernare a PNL: Liberalii din Alba doresc alianța cu social-democrații Filialele PNL din țara au opinii imparțite referitor la viitorii parteneri de…

- Filialele PNL au opinii impartite in ceea ce priveste viitorii parteneri de guvernare, liberalii din Cluj, Alba, Sibiu, Suceava, Mehedinti, Timis fiind favorabili unei guvernari alaturi de PSD, in timp ce cei din Dolj, Gorj si din Capitala vor refacerea aliantei cu USR. Parerile sunt impartite…