- Vacanta de iarna este foarte speciala, atat pentru copii cat si pentru adulti. Dupa o perioada foarte indelungata, in care majoritatea oamenilor si-au petrecut timpul in interiorul casei, nevoia de socializare este din ce in ce mai evidenta. De aceea, acum este momentul in care poti sa te reintalnesti…

- Pe unde mai pleaca romanii in strainatate, in vacanța de sarbatori? Ei bine, mulți au optat pentru destinații ca Zanzibar, Maldive, Egipt, Dubai sau Turcia. Partea interesanta e ca unii iși pot plati vacantele si in 12 rate, cu dobanda zero, spune o agenție de turism care se ocupa de tot ceea ce trebuie…

- Cantaretul britanic Robbie Williams planuieste sa infiinteze o noua trupa si sa deschida o galerie si un club de noapte in Berlin, unde va fi DJ, a declarat el pentru DPA, noteaza news.ro. "Infiintez o trupa si voi fi DJ. Si vreau sa inchiriez un spatiu in Berlin in care va fi galeria unde…

- Cantaretul britanic Robbie Williams a lansat recent clipul piesei „Can't Stop Christmas”, inclusa pe albumul „The Christmas Present”, varianta modificata pentru sarbatorile de anul acesta.

- Lil Wayne ar putea sta dupa gratii 10 ani daca va fi gasit vinovat intr-un proces intentat anul trecut. Avionul privat al rapper-ului a fost percheziționat de polițiști care au gasit droguri și arme asupra pasagerilor și un pistol asupra cantarețului. Fapta nu ar fi fost neaparat una grava daca Lil…

- Cantarețul in varsta de 51 de ani a postat pe contul de TikTok un video in care spune ca iși exerseaza schemele de scufundare. Diddy iși pune ochelarii de inot și se pregatește sa sara in apa, doar ca nu e tocmai un salt profi, ci unul neindemanatic și funny. Video-ul a strans aproape un... View Article