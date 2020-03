Cum a ajuns pretul petrolului la cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani: Intre coronavirus si conflictul ruso-arab

Cererea pentru petrol este in scadere, in timp ce productia creste galopant. Prin urmare, pretul a scazut semnificativ si a ajuns, luni, la cel mai mic nivel din ultimii 18 ani.



The Guardian explica pe scurt cum s-a ajuns la aceasta situatie.



Pretul petrolului Brent, relevant pentru piata europeana, a coborat sub 23 de dolari pe baril, in tranzactiile de luni dimineata, acesta fiind cel mai mic nivel din noiembrie 2002 - cand SUA si Marea Britanie se pregateau sa invadeze Irakul.



Scaderea cererii are explicatii destul de simple. Ca o consecinta a pandemiei COVID-19,…