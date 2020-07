Stiri pe aceeasi tema

- Porcii de rasa pitica, crescuti ca animale de companie, sunt capabili sa rezolve anumite probleme mai grele in mod independent, spre deosebire de caini care cauta sa obtina ajutorul stapanilor, conform unei echipe de cercetatori de la Universitatea ELTE din Budapesta, transmite vineri DPA. Cercetatorii…

- Romanii care merg in Ungaria vor fi obligați sa stea in carantina pana au doua teste COVID negative, efectuate la interval de 48 de ore. Masura va intra in vigoare de miercuri. Romania nu este totusi singura tara, pentru care Guvernul de la Budapesta pune noi restrictii la frontiere. Ungaria, o destinatie…

- Medicamentul pe baza de proteine a fost dezvoltat de catre o echipa de cercetatori maghiari, a declarat Imre Kacskovics, decanul Facultatii de Stiintele Naturii din cadrul Universitatii Eotvos Lorand din Budapesta, in interviul pe care l-a acordat site-ului Novekedes.hu. Cercetatorii spun…

- Un medicament pe baza de proteine, care a fost dezvoltat de catre o echipa de cercetatori maghiari, inhiba capacitatea de infectare a COVID-19 mult mai eficient decat orice alta substanta testata pana acum in Ungaria, relateaza Novekedes.hu, citat de MTI. Medicamentul pe baza de proteine a fost dezvoltat…

- eMAG face un pas important in diversificarea canalelor de vanzare in strainatate și inaugureaza primul showroom din afara Romaniei, in Ungaria. eMAG Ungaria țintește vanzari de 300 de milioane de euro pana la finalul anului 2020 și vanzari de un miliard de euro in cinci ani, fapt ce o poziționeaza drept…