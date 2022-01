Cum a ajuns Elveția să aibă cele mai grozave trenuri din lume Elveția nu are cele mai rapide trenuri din lume, dar are rețeaua feroviara cea mai densa și trenul a fost mereu o prioritate când s-a discutat despre investiții. Elveția a construit dupa 1995 trei tuneluri &"mamut&" de 25 miliarde dolari, are planuri clare pâna în 2040, a electrificat de acum 60 de ani toata rețeaua și a sincronizat la minut orarul trenurilor cu cel al autobuzelor și tramvaielor. Mai jos puteți citi cum de Elveția este plina de trenuri de mare viteza, deși nu are linii de mare viteza și puteți afla și de ce elvețienii sunt fani ai trenurilor, deși țara este plina… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

