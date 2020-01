Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu a fost depus la capela Cimitirului Bellu din Capitala. Familia și prietenii au venit sa iși ia ramas bun de la unul dintre cei mai indragiți oameni de televiziune. Maine, fiica lui Cristian Țopescu va fi incinerata. Mama jurnalistei, care a sosit de la…

- Trupul neinsuflețit al Cristinei Țopescu va fi depus miercuri la Cimitirul Bellu din Capitala. Sicriul cu ramașițele fostei prezentatoare TV se va afla miercuri, de la ora 14, la capela Cimitirului Serban Voda (Bellu).Potrivit dorinței manifestate in timpul vieții, Cristina Țopescu nu va fi inmormantata,…

- Potrivit declaratiilor aparute dupa moartea ei, Cristina s-a indepartat de mai multe persoane, preferand compania animalutelor. Intrebata, in cadrul unui interviu publicat, in iulie 2011, de Revista Tango, ce ar face daca ar mai avea de trait doar o singura zi, Cristina Topescu a raspuns: „As salva…

- Cristina Topescu si Andreea Esca doua au fost colege in anii '90, la Pro TV. "Eu sunt socata, muta, foarte trista. Asa ca prefer sa impartasesc postarea prietenului meu, Lucian Mindruta... Odihneste-te in pace, Cristina!", a scris Andreea Esca, luni, pe o retea de socializare. Realizatoarea…

- Cunoscuta realizatoare TV Cristina Țopescu a fost gasita moarta in casa ei din Otopeni, duminica, 12 ianuarie.In varsta de 59 de ani, fiica reputatului comentator sportiv Cristian Țopescu s-a stins din viața, cel mai probabil in somn, in urma cu aproximativ doua saptamani și a fost vegheata doar de…

- Cauza morții Cristinei Țopescu nu a putut fi stabilita din cauza ca trupul jurnalistei era intr-o stare foarte avansata de putrefacție, potrivit unor surse din ancheta. Institutul de Medicina Legala a intocmit raportul preliminar, insa nu a fost stabilita cauza decesului in cazul jurnalistei Cristina…

- Jurnalista Cristina Țopescu a murit, ea fiind gasita duminica seara de polițiști în casa sa din orașul Otopeni, au precizat pentru Mediafax surse din poliție. Urmeaza sa fie efectuata o expertiza. Cristina Țopescu avea 59 de ani. „În cursul acestei seri (duminica, n.r.),…

- Cristina Țopescu (59 de ani) a fost gasita moarta, in casa, duminica seara, in condiții suspecte.Una din cele mai cunoscute și populare prezentatoare TV din Romania, Cristina Țopescu s-a nascut la Oradea, a fost fiica celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu și a intrat in lumea televiziunii…