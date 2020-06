Stiri pe aceeasi tema

- Chiar si cu cateva kilograme in plus, Misha se simte bine in pielea ei. A iesit la plimbare cu fiica ei, Maya, imbracata intr-o rochie cu imprimeu leopard, mulata pe corp, iar peste a luat un sacou. Si pentru ca a mers pe jos, a optat pentru o pereche de adidasi, confortabili. Citeste si:…

- Spania este una dintre cele mai afectate țari de pandemia de coronavirus. Din cauza masurilor impuse de autoritațile de la Madrid, peste 400 de mii de oameni din regiunea capitalei spaniole au ramas fara serviciu.

- Pandemia de coronavirus a provocat moartea a peste 170.000 de oameni in Europa. Majoritatea deceselor, aproximativ 124.000, s-au inregistrat in Regatul Unit, Italia, Franța și Spania, potrivit unui raport AFP, citat de...

- Loviti dur de pandemia de coronavirus, italienii spun ca vor avea nevoie de timp pentru a-si reveni, cu sprijinul larg al autoritaților centrale si locale. Ca si concetatenii lor din Lombardia, cei din Napoli suporta consecintele dure ale restrictiilor impuse de autoritati.

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis peste 125.000 de oameni in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Franta, Spania si Regatul Unit, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale, luni, la 16:15. GMT.Citește și: Alexandru Rafila: Mai avem 4-5 zile! Vom vedea atunci…

- In Suedia, strategia de a tine societatatea deschisa, fara impunerea de masuri, este aplaudata de cetateni. Solutia a fost propusa de un grup de cercetatori, iar apoi parafata de guvern. Totusi, unii virusologi suedezi sunt sceptici ca drumul pe care merge tara este cel mai bun.

- ONU a analizat costurile umane si financiare ale pandemiei de coronavirus, iar concluziile sunt sumbre. Va fi pentru prima oara in ultimele trei decenii cand nivelul saraciei va creste la nivel global. Raportul a fost prezentat inaintea unei serii de intalniri a Bancii Mondiale, Fondului Monetar International…

- China se pregatește sa anuleze carantina in cele mai multe zone din provincia Hubei, miercuri, urmand sa o anuleze, pana pe 8 aprilie și in Wuhan. Astfel, oamenii din randul carora a izbucnit pandemia de coronavirus vor incepe sa revina la normalitate.