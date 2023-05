Stiri pe aceeasi tema

- Ștefana Samoila (23 ani) a caștigat medalia de argint la recentul Campionat Balcanic la fitness, care s-a desfașurat in acest week-end, la Skopje, in Macedonia de Nord. Turdeanca a fost selectata in lotul național de culturism și fitness dupa ce a devenit vicecampioana naționala la fitness, in toamna…

- Teodora Albon, președintele Asociației Județene de Fotbal Cluj, a fost delegata de catre UEFA ca observator pentru arbitri la meciurile din grupa B1 a UEFA European Women’s Under 19 Championship, ale carei meciuri incep astazi in Macedonia de Nord, la Skopje.Din aceasta grupa fac parte echipele Israel,…

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF) si al Federatiei Balcanice de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean, a fost primit, vineri, de presedintele Macedoniei de Nord, Stevo Pendarovski, in perspectiva organizarii Campionatelor Balcanice, in aprilie, la Skopje."Astazi (vineri,…

- „A fost numita o comisie care va analiza acest incident nefericit. Va trebui sa punem un accent mai mare pe activitatea de preventie in domeniul prevenirii consumului de droguri. Vom colabora cu Centrul Judetean Antidrog pentru recomandarile necesare, iar elevul va trebui ajutat sa depaseasca acest…

- Un elev de 17 ani, care invata la un liceu din Deva, a fost prins cu droguri asupra lui in timp ce se afla in Macedonia de Nord. Tanarul participa alaturi de alți colegi la un program Erasmus. Cazul se afla in atenția Conducerii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Hunedoara, care a inceput o ancheta.…

- „A fost numita o comisie care va analiza acest incident nefericit. Va trebui sa punem un accent mai mare pe activitatea de preventie in domeniul prevenirii consumului de droguri. Vom colabora cu Centrul Judetean Antidrog pentru recomandarile necesare, iar elevul va trebui ajutat sa depaseasca acest…

- Tiraspolul susține ca Macedonia de Nord ar fi gata sa gazduiasca negocierile 5+2 la Skopje, potrivit lui Vadim Krasnoselski. Declarațiile au fost facute de autoritațile autoproclamate dupa vizita in Moldova a președintelui in exercițiu al OSCE, Bujar Osmani, transmite realitatea.md. Oficialul mai este…

- UPDATE 11:40 ,,Se inchide DN2 E 85 Buzau- Ramnicu-Sarat, pentru toate tipurile de autovehicule”. – Prefectura Buzau UPDATE 11:00 ,,Incepand cu ora 11:00, se restrictioneaza DN2E85, intre Buzau și Rm-Sarat, din cauza fenomenului puternic de viscol care se manifesta intre km. 135 Crucea Comisoaiei și…