Cultura memoriei, esențială pentru performanța în fotbal și sport Recent, Federația Romania de Fotbal a organizat dezbaterea „ Cultura Memoriei in Fotbal. Abordari, instrumente, perspective”. O tema care a fost aleasa pentru a incununa proiectul „ Football makes history”- „ Fotbalul face istorie”, ce se desfașoara in Romania de aproape doi ani.Muzeul Sportului din București a gazduit acest eveniment. Printre participanți s-a numarat Sergiu Laurian Lupu, scriitor, autor al carții „ Pentru cine s-a cantat imnul? Fotbal sub tricolor in secolul XX”, o veritabila cronica fotbalistica romaneasca a secolului XX.De asemenea, au fost prezenți Cristian Ghița, subsecretar… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

