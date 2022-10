Trei tineri, cu varste foarte fragede, cuprinse intre 18 și 20 de ani, din Piatra-Neamt au fost retinuti de procurorii DIICOT Neamt, sub acuzatiile de trafic si detinere de droguri de risc. Cei trei ar fi inființat o cultura impresionanta de cannabis, pe un teren viran din Piatra-Neamț. Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt a declarat, sambata, ca tinerii, cu varste cuprinse intre 18 si 20 ani, ar fi infiintat o cultura de cannabis pe un teren viran din Piatra-Neamt, iar in luna octombrie au recoltat drogurile si le-au depozitat intr-un imobil din localitatea Dobreni pentru a le comercializa in judetele…