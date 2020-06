Stiri pe aceeasi tema

- La lucrarile Comitetului Director Judetean al filialei Iasi a PNL au participat peste 100 de oameni. Nici restul regulilor de distantare sociala nu au fost respectate de membrii partidului aflat la guvernare.

- Guvernul Orban a prelungit starea de alerta cu obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile inchise. Liberalii din Iași, in frunte cu un ministru, au ținut o ședința de partid in care nu au purtat maști de protecție. Presa locala a difuzat o filmare de la ședința respectiva. Liderul PNL…

- Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, a facut circ la ședința de joi. El a reacționat nervos cand a fost avertizat de un consiler local sa respecte legea și sa poarte masca de proteție in sala. ”Vreti sa ne luam la bataie? Nu vreau sa port masca!”, a izbucnit Buzatu, dand cu…

- Dumitru Buzatu a refuzat sa poarte masca de protecție in timpul sedintei ordinare a Consiliui Judetean. El a spus ca faptul ca nu poarta masca nu impiedica bunul mers al sedintei, scrie Agerpres. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentantii…

- Presedintele Consiliului Judetean ( CJ ) Vaslui, Dumitru Buzatu ( PSD ), a fost avertizat, joi, de reprezentantii PNL Vaslui cu privire la faptul ca incalca legea, dupa ce acesta a refuzat sa poarte masca de protectie la sedinta ordinara a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel. Consilierul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), a fost avertizat, joi, de reprezentantii PNL Vaslui cu privire la faptul ca incalca legea, dupa ce acesta a refuzat sa poarte masca de protectie la sedinta ordinara a CJ, iar unii dintre consilierii PSD au procedat la fel, transmite…

- Incepand de astazi, purtarea maștilor de protecție pe strada și in locurile publice inchise este deja obligatorie in Galați, Vaslui, Iași și Maramureș, in urma unor decizii ale Comitetelor locale pentru Situații de Urgența. Dupa multa vreme in care maștile de protecție erau recomandate doar celor…

- Masura purtarii unei maști sau acoperirii feței ar putea deveni obligatorie in toata Romania. In județele Iași și Maramureș, decizia a fost deja luata. Persoanelor le iese interzisa parasirea locuinței daca nu au pe fața o masca de protecție impotriva coronavirusului. Ce e de facut daca nu gasești de…