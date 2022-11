Culița Sterp a fost adus incatușat de poliție la tribunal dupa gravul accidentul pe care l-a produs. Vedeta muzicii de petrecere era baut și a fugit de la locul accidentului pe care l-a produs. Șoferul mașinii in care Sterp a intrat in plin a fost transportat de urgența la spital. Culița Sterp a fost adus incatușat la Tribunalul din Cluj dupa ce a petrecut noaptea in arest. Judecatorii au decis sa fie plastat sub control judiciar. Vedeta mondena este cercetata pentru vatamare corporala și conducere sub influența alcoolului. Gheorghe Gheorghiu va canta deasupra New York-ului, pe un celebru zgarie-nori…