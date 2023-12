Culiță Sterp a ajuns iar la poliție de acestă dată pentru deținere de bani falși. Cântărețul a fost denunțat de un oficiu de schimb valutar Culița Sterp a ajuns iar la poliție dupa ce angajații unui oficiu de schimb valutar au depistat ca avea o bancnota falsa. Cantarețul de muzica de petrecere a trebuit sa dea explicații polițiștilor asupra provenienței banilor falși pe care Sterp zice ca i-ar fi primit de la o petrecere pentru dedicații muzicale. ”M-am dus sa schimb niște bani, 3 000 de euro aveam, ca nu aveam in lei și ce credeți? 100 de euro erau falși”, iși face culpa solistul care a are un comportament social la limita detenției. In 2016 a produs un accident mortal in urma caruia a primit o pedeapsa de doi ani și șase luni cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

