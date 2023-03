Stiri pe aceeasi tema

- Pregatiri cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii 8 Martie și la Centrul Gastronomic Turda. „Pentru ca se apropie Ziua de 8 martie trebuie sa venim și noi cu o oferta speciala pentru Doamne, Domnișoare și pentru cei care le iubesc, le respecta și le apreciaza, pentru a petrece o zi speciala cu un meniu…

- Radu Dragomir a implinit 56 de ani, iar Dana Rogoz a marcat cum se cuvine momentul. Actrița a postat un mesaj emoționant pentru soțul sau, dar și cateva imagini alaturi de cei doi copii, moment in care i-a facut o declarație de dragoste partenerul sau.

- Deea Maxer și-a sarbatorit ziua de naștere, iar soțul sau, Dinu, a marcat momentul special printr-un mesaj emoționant, in care vorbește despre inceputul relației cu partenera sa. Dinu Maxer i-a facut o declarație de dragoste soției sale.

- Este zi de sarbatoare in familia lui Ionuț Cercel și asta pentru ca soția lui, Sabina, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile speciale, cantarețul de manele i-a transmis partenerei sale de viața un mesaj cu adevarat emoționant. Iata ce urare speciala i-a facut artistul!

- Primaria Municipiului Chișinau anunțat ca o ruta speciala de autobuz „str. Mitropolit G. Banulescu-Bodoni – str. Grigore Alexandrescu” va circula gratuit spre Moldexpo, locație unde, incepand de astazi, se desfașoara Expoziția Naționala „Fabricat in Moldova”.

- In timp ce mai multe zone din țara sunt vizate de un cod roșu de viscol și de coduri portocaliu și galben de vremea rea, la București vremea se incalzește semnificativ, potrivit prognozei speciale emise de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor 'filme documentare' despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina, relateaza France Presse și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Și la Botoșani, unde evenimentele din decembrie 1989 nu au avut amploarea celor din marile orașe țarii, au fost comemorați eroii care și-au dat atunci viața pentru ca noi astazi sa putem trai liberi.