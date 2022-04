Cui a cerut Ucraina ajutor pentru repararea echipamentului militar avariat

Ucraina are nevoie de sprijin pentru repararea echipamentului sau militar avariat in timpul luptelor impotriva invaziei ruse, adresandu-se in acest sens Cehiei si Slovaciei, au anunțat, miercuri ministerele Apararii ceh si slovac. „Ucraina a cerut Republicii Cehe sa ajute la repararea materialului avariat”, a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant a Ministerului ceh al Apararii, Jana Zechmeisterova. „Se discuta proceduri si optiunile pentru eventualele reparatii”, a adaugat ea. La randul lui, ministrul slovac al Apararii, Jaroslav Nad, a anunțat ca si tara sa a primit solicitari din partea…