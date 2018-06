Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Comisiei de control al SRI, Marian Cucsa, a afirmat ca Serviciul Roman de Informatii trebuie sa precizeze care au fost sumele cheltuite pe interceptari, in contextul in care fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a confirmat ca o zi de filaj costa circa 3.000 de euro.

- Datele care apar in spațiul public cu privire la interceptarile efectuate de catre Serviciul Roman de Informații de-a lungul ultimilor 14 ani arata ca țara noastra a devenit un adevarat taram al fagaduinței pentru serviciile de informații. Numarul impresionant de mandate de interceptare, precum și costul…

- ALDE cere SRI sa prezinte sumele cheltuite pentru interceptari. Solicutarea a fost facuta de vicepreședinte ALDE, deputatul Marian Cucșa. Acesta afirma ca datele care apar in spațiul public cu privire la interceptarile efectuate de catre Serviciul Roman de Informații de-a lungul ultimilor 14 ani arata…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir confrma ca o zi de filaj la SRI este 3.000 de euro. Acesta a distribuit un articol al jurnalistului Razvan Savaliuc, in care acesta precizeaza ca, in ultimii 12 ani, peste 6 milioane de romani, respectiv toata populatia activa aflata in campul muncii, au fost ascultati,…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, astazi, pe site, protocolul din 2009 incheiat intre SRI si Parchetul General, documentul avand 18 pagini, scrie Mediafax. Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al Serviciului Roman de Informatii, a declarat, joi, seara, intr-un interviu pentru B1 TV, ca…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

