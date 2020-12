Stiri pe aceeasi tema

- Cuba va pune capat la 1 ianuarie 2021 sistemului sau cu doua monede, unic in lume si in vigoare de 26 de ani, urmand sa pastreze una singura, a anuntat joi presedintele Miguel Diaz-Canel, informeaza vineri AFP.

- Masura, care a fost anuntata de ani de zile si amanata in mod constant, este menita sa faca economia cubaneza mai usor de inteles pentru investitorii straini. "Consideram ca sunt indeplinite conditiile pentru a anunta inceperea acestei reforme de la 1 ianuarie 2021, cu un curs de schimb unic de 24 de…

- Cuba va pune capat la 1 ianuarie 2021 sistemului sau cu doua monede, unic in lume si in vigoare de 26 de ani, urmand sa pastreze una singura, a anuntat joi presedintele Miguel Diaz-Canel, informeaza vineri AFP preluat de agerpres. Masura, care a fost anuntata de ani de zile si amanata in mod constant,…

- OBIECTIVE… Presedintele Klaus Iohannis continua vizitele de lucru, facute saptamana aceasta, impreuna cu Ministrul Sanatatii, Dr. Nelu Tataru! Dupa ce s-au intalnit cu voluntarii de la Call Center-ul DSP Bucuresti, luni, 30 decembrie, presedintele Iohannis si Ministrul Tataru au fost la Spitalul Universitar…

- Liderul PRO MOLDOVA, Andrian Candu, a anunțat ca la alegerile prezidențiale din acest an o susține pe Maia Sandu. Precizarea a fost facuta in timpul unui live pe Facebook. ”Daca in turul doi iese Maia Sandu și Igor Dodon, bineințeles ca nu am sa-l susțin pe Igor Dodon și am sa o susțin pe Maia Sandu.”,…

- Ministrul britanic de Interne, Priti Patel, a promis duminica o reforma a sistemului de azil si oprirea imigrantilor ilegali sa mai ”faca solicitari fara sfarsit de a ramane in tara noastra”, transmite Reuters, potrivit news.ro.Patel, care adopta o pozitie ferma in probleme legate de lege,…

- Producatorul de vin Murfatlar este vandut pe bucati de lichidatorul judiciar Compania a intrat in faliment in 2018 dupa ce multi ani fusese liderul pietei.Activele producatorului de vin Murfatflar sunt vandute pe bucati de catre lichidatorul judiciar, cele mai valoroase fiind crama, care are un pret…

- Trei lideri din grupul de la Visegrad si-au exprimat joi reticenta fata de propunerea de reforma a sistemului de azil prezentata miercuri de Comisia Europeana, premierul ungar Viktor Orban afirmand ca propunerea nu constituie ''un progres major'', transmit AFP si Reuters. ''Abordarea…