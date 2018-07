Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Puterii Populare (Parlamentul) din Cuba a inceput sambata dezbaterea textului unei noi Constitutii a tarii, care elimina termenul "comunism" si include dreptul la proprietate privata, transmite agentia EFE. Varianta constitutionala propusa dezbaterii, de sambata pana luni, celor…

- Adunarea Nationala a Puterii Populare (Parlamentul) din Cuba a inceput sambata dezbaterea textului unei noi Constitutii a tarii, care elimina termenul "comunism" si include dreptul la proprietate privata, transmite agentia EFE, potrivit Agerpres. Varianta constitutionala propusa dezbaterii,…

- Dreptul privat al Republicii Moldova a fost modernizat conform tendințelor europene și internaționale. Parlamentul, in ședința plenara de astazi, a votat in lectura finala, proiectul legii cu privire la modernizarea Codului Civil și modificarea și completarea unor acte legislative in acest sens. Acesta…

- Cuba a publicat un rezumat al noii sale Constitutii, unde se precizeaza si recunoasterea dreptului de a avea proprietate privata. Legea va fi, cel mai probabil, adoptata de Adunarea Nationala in cursul acestei saptamani,

- Proiectul a fost adoptat cu 175 de voturi 'pentru', 30 'impotriva' si 30 de abtineri. Proiectul de lege stabileste unele masuri necesare pentru implementarea operatiunilor petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si de abandonare, precum si a lucrarilor/lucrarilor la…

- Protestatarii s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca, mobilizarea fiind facuta pe Facebook, au avut steaguri tricolore si parcarte cu mesaje precum "Orice om ii e frica de puscarie", cu fotografia premierului Viorica Dancila, "Dragnea si ai lui, tradatorii neamului". Manifestantii au…

- Procedura de restituire a fostelor taxe auto prevede ca proprietarii de masini care au platit aceste sume in perioadele in care s-au aplicat mai au la dispozitie doar trei luni pentru a cere banii inapoi, scrie Mediafax. Termenul de 31 august 2018 este prevazut de OUG nr. 52/2017. Dreptul contribuabililor…

- Alexander Adamescu a depus apel la decizia de extradare din Marea Britanie, in penultima zi in care avea dreptul. Un judecator de la Westminster Court of London a decis extradarea sa, vineri, 13 aprilie, cand a avut loc o noua infațișare in cazul Alexander Adamescu Jr, au declarat surse judiciare pentru…