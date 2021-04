Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai veche tentativa cunoscuta a CIA de a asasina un lider al revolutiei cubaneze dateaza din 1960, cand un agent i-a oferit 10.000 de dolari pilotului care il aducea pe Raul Castro inapoi de la Praga la Havana pentru a "aranja un accident", potrivit unor documentele declasificate, publicate vineri…

- ​Prim-secretarul Partidului comunist cubanez, Raul Castro, a lansat vineri un apel la un "dialog respectuos" între Cuba si Statele Unite, în ultimul sau discurs major în fruntea partidului unic, noteaza AFP, potrivit Agerpres."Confirm, la acest congres al partidului,…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) a inceput, in anul 2017, un proiect dedicat evaluarii contributiei investitiilor straine directe (ISD) la dezvoltarea economiei in Romania, comparativ cu tarile din regiunea Europei Centrale si de Est. Astfel, s-a materializat in cadrul acestui proiect un element…

- Dupa decenii de socialism, in care economia a fost controlata de stat, Cuba iși deschide larg porțile catre privatizare in majoritatea sectoarelor, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Guvernul de la Havana a aprobat vineri masura de deschidere totala a economiei catre sectorul privat, potrivit cotidianului…

- China a depașit SUA ca fiind destinația de top din lume pentru noi investiții straine directe, potrivit cifrelor ONU citate de BBC și Mediafax. Investițiile noi în America au scazut cu aproape jumatate anul trecut, ducând la pierderea primei poziții din clasament. În schimb,…