Stiri pe aceeasi tema

- Importul de forta de munca este o solutie ca sistemul public de pensii din Romania sa nu intre in colaps la finalul acestui deceniu, cand se vor retrage primii decretei. Statul roman aduna deja foloasele de pe urma angajatilor straini.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni, 27 noiembrie, ca in trecut „s-au luat multe decizii intarziat, s-au luat multe decizii pe coltul mesei” și de aceea este nevoie de o optimizare a structurii organizaționale.„Trebuie sa tinem cont de contextul extern, de crizele de securitate, energetice si trebuie…

- Sistemul de sanatate din Romania sufera enorm, chiar daca salariile medicilor sunt apropiate de cele din țari din Vest. Insa nici in țari ca Marea Britanie lucrurile nu merg grozav, spun mulți dintre pacienții care le-au trecut pragul.

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit marți cu o delegație Deutsche Bank AG, condusa de directorul general responsabil de management regional in Europa Centrala și de Est. Șeful Executivului spune ca a discutat despre proiectele prioritare pentru Romania și ca Guvernul vrea sa atraga investiții in sectorul…

- Premierul Marcel Ciolacu a dat declarații luni, in cadrul vizitei de la șantierul Autostrazii Sibiu-Pitești. El spune ca, pentru prima data in istoria Romaniei, s-a creat un echilibru intre deficit și investiții. Marcel Ciolacu a spus ca proiectul Autostrazii Sibiu-Pitești este „prima strapungere din…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta de Guvern, ca s-a ajuns la o solutie pentru sincopele aparute in aprovizionarea cu medicamente, astfel ca saptamana viitoare vor aloca din Fondul de Rezerva 500 de milioane de lei pentru medicamente si programe de sanatate, plus alte 200 de milioane…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata ca Rusia „nu-și permite” sa intre intr-un conflict cu Romania, dupa ce ministerul roman al Apararii a comunicat ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu un semnal detectat in apropiere…

- Un nou mesaj Ro-Alert a fost emis, vineri seara, pentru localitatile din toata zona de nord a judetului Tulcea si zona de granita a judetului Galati, prin care oamenii sunt avertizati ca ar putea cadea obiecte din spatiul aerian si sunt sfatuiti sa se adaposteasca. La Galati au fost declansate cautari…