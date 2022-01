Stiri pe aceeasi tema

- Incidența cazurilor de Covid a depașit marți in Cluj-Napoca pragul de 21 la mia de locuitori. Potrivit DSP Cluj, incidența Covid in Cluj-Napoca a ajuns marți la 21,45 la mie. Luni, incidența era 19,96 la mie. Cea mai mare incidența din județul Cluj este in Ciurila, de 27,61 la mie.In total, in 24…

- Federația Romana de Schi a reacționat in legatura cu cazul schioarei Ania Caill și spune ca aceasta nu a demonstrat ca poate reprezenta cu succes Romania la Jocurile Olimpice de Iarna. CONTEXT: Ania Monica Caill, 26 de ani, sportiva crescuta in Franța, care concureaza pentru Romania, a anunțat luni…

- Universitatea Craiova a fost lovita, din plin, de ghinion in aceasta iarna. Antrenorul Laurentiu Reghecampf si membrii staff-ului tehnic isi propusesera sa regleze jocul alb-albastrilor si sa abordeze partea a doua a campionatului intr-o forma excelenta, dar intregul plan de lucru a fost dat peste cap.…

- Cand parintele Alexandru Posteanu a sosit, acum un an, in parohia vasluiana Sarateni - Latesti, ploua prin acoperisul casei parohiale. Oricine in locul lui ar fi chemat de indata un mester. Dar parintele, dupa cum recunoaste amuzat, are „99 de meserii, daca mai stiam una, dadeam faliment". Inainte de…

- Handbaliștii noștri joaca luni, 13 decembrie, ultimul meci din acest an. SCM Politehnica este gazda pentru Universitatea Cluj, la sala Constantin Jude, intr-un meci din etapa a XV-a, a doua a returului din Liga Zimbrilor. Cele doua formații sunt desparțite de trei puncte in clasament: alb-violeții se…

- SCM Politehnica nu a reusit sa provoace o surpriza la malul marii, la debutul antrenorului Buricea pe banca gazdelor de la Dobrogea Sud. Constantenii s-au impus cu 26-21 la capatul unui duel pe care l-au dominat si care a pus capat unui tur de cosmar in Liga Zimbrilor pentru banateni. Jocul a fost mai…

- Metalurgistul Cugir, sigura de prezența in play-off, a abordat cu incredere deplasarea de astazi, de la Reghin, obținand o victorie categorica, 4-1 (1-0), in disputa de vineri dupa amiaza cu formația locala Avantul. Jocul din „orașul viorilor” a inceput cu vizitatorii mai prezenți in treimea adversa.…

- SCMU Craiova a pierdut la Pitesti la doua posesii, scor 83-79, chiar daca a fost la conducerea jocului 39 de minute. Gazdele au revenit incredibil pe final, si pe fondul oboselii echipei oltene, iar antrenorul Michalis Kakiouzis s-a aratat suparat de sansa vinctoriei pe care elevii sai au irosit-o in…