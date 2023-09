Cu românii ține cineva? Poate parea cel puțin curioasa osardia cu care oamenii din PNL, urmașii lui Bratianu adica, apara dreptul „multinaționalelor” la optimizare fiscala, la declararea unor pierderi sau a unor profituri foarte mici și, deci, la neplata impozitului pe profit cuvenit țarii unde iși desfașoara banoasele activitați, arata Petrișor Peiu in Qmagazine. URMAȘII LUI BRATIANU ȘI DEVIZA DEGENERATA Ardoarea depusa de liberali a trecut mult peste linia roșia atunci cand au inceput sa acuze de „analfabetism economic” pe cei care au publicat și comentat o lista cu marile firme care au declarat pierderi in anul fiscal… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

