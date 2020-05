Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este una dintre cele mai afectate țari in urma pandemiei de coronavirus. Din cauza restricțiilor anti-COVID, cetațenii din statele membre ale blocului comunitar nu se mai pot deplasa in țara insulara, iar fermierii au ramas fara angajați sezonieri. Guvernul de la Londra a gasit o soluție…

- "Muncitorii sezonieri reprezinta o minoritate printre emigranții romani, dar in ultimele saptamani au devenit foarte vizibili", a spus sociologul Iulian Stanescu de la Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii (ICCV) al Academiei Romane. In ciuda interdicțiilor de calatorie de pe continent,…

- ”Pur si simplu nu putem spune cat de repede sau de incet si nici macar cand anume vor fi facute aceste schimbari. Guvernul va spune mult mai multe despre aceste lucruri in zilele urmatoare. Aceste decizii vor fi luate cu un maximum posibil de transparenta”, a declarat el. Johnson s-a intors…

- De ani buni, românii au fost țapii ispașitori ai jalnicilor naționaliști cu minte mica din Europa, nu doar din Marea Britanie, care în dezbaterea asupra Brexitului i-au portretizat într-o retorica vindicativa și rasista drept paraziți care fie ca traiesc prin generozitatea statului…

- Publicatia britanica Daily Mail, care in trecut critica migrantii romani care veneau in Marea Britanie, a publicat joi un articol prin care ii lauda pe muncitorii sezonieri veniti din Romania sa salveze recoltele britanicilor. In urma cu doar cativa ani, Daily Mail critica „valul” de migranti romani…

- ”Primele doua stiri din editia de azi a ziarului “Daily Mail” ( peste 1 milion de exemplare vandute zilnic) din Marea Britanie : 1. Prima stire “Primul avion cu 150 de romani a sosit azi - ei urmeaza sa culeaga fructe si legume ca sa salveze culturile din Marea Britanie” / in ziua urmatoare sunt asteptate…

- Muncitorii agricoli din Europa de Est sunt transportați in Marea Britanie in zboruri charter pentru a culege fructe și legume. Serviciul Air Charter a declarat pentru BBC ca primul zbor va ateriza joi, la Stansted, cu 150 de muncitori romani.Firma a declarat pentru BBC ca avionul este primul…

- Germania relaxeaza controalele la frontiera pentru lucratorii agricoli straini, care sa ajute la recoltatul fructelor și legumelor, in plina pandemie Germania va permite muncitorilor straini sa intre in tara si sa ajute la recoltatul fructelor si legumelor, a anuntat joi Guvernul de la Berlin, relaxand…