- Peste 16.000 de vranceni s-au vaccinat impotriva COVID-19 de la inceputul campaniei de vaccinare si pana in prezent, iar aproape 10.000 dintre acestia au facut si rapelul, a infirmat, luni, Prefectura Vrancea, potrivit AGERPRES. "Numarul total de persoane vaccinate impotriva COVID-19, incepand cu…

- Comisiile parlamentare de buget-finante au dat, sambata, raport favorabil la proiectul Legii bugetului de stat pe 2021. S-au inregistrat 25 de voturi “pentru” si 16 voturi “impotriva”. In dezbaterile din comisii nu a fost adoptat niciun amendament, proiectul fiind trecut in forma Guvernului. Conform…

- Numarul mare de persoane ce primesc anual diagnosticul de cancer la plamani i-a determinat pe experții dintr-o țara europeana sa solicite autoritaților controale medicale mai dese in cazul fumatorilor. Pentru ca in trei din patru cazuri cancerul pulmonar este depistat in stadii avansate, specialiștii…

- Politica chineza in estul Europei a suferit o lovitura grea, noteaza Politico, relatand despre ultima intalnire a formatului „17+1”, unde președintele Chinei, Xi Jinping, a fost umilit de mai multe țari, printre care și Romania, care nu și-au trimis reprezentanți la cel mai inalt nivel, așa cum este…

- In Timișoara a crescut numarul migranților În Timișoara a crescut numarul migranților care vin din Orient și se îndreapta spre Europa, iar fenomenul începe sa devina o problema. Primarul municipiului, Dominic Fritz, spune ca este nevoie de sprijinul Guvernului pentru…

- In primele 11 luni din acest an, UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 187,2 miliarde euro, fata de un plus de 169,4 miliarde euro in perioada similara din 2019, in timp ce zona euro a raportat un excedent de 205,4 miliarde euro, de la un plus de 198,4 miliarde euro. In perioada ianuarie…

- In peste 43 de țari au fost administrate peste 30,5 milioane de doze de vaccinuri impotriva Covid-19, potrivit centralizarii realizate de Bloomberg , care subliniaza ca livrarea și administrarea altor cateva miliarde de doze vor reprezenta una dintre cele mai mari provocari logistice din istorie.Statele…

- Trebuie vaccinate cinci milioane de persoane pentru a obține imunizarea colectiva pana la sfarșitul lunii septembrie, ceea ce inseamna 50.000 de persoane pe zi, spune Alexandru Rafila. El crede ca actuala campanie de vaccinare e solemna, nu empatica. Alexandru Rafila spera ca rata de vaccinare anti-Covid-19…