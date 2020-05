Cu o floare nu se face primăvară, însă cu trei ghivece sustrase se face dosar penal Mai ales in aceasta perioada, florile sunt atractive inclusiv pentru persoanele cu preocupari in domeniile infractionale. Spre exemplu, ieri dimineata, un baimarean domiciliat pe strada Lupului, a sesizat politia ca in seara precedenta, in jurul orei 23.00, persoane necunoscute au patruns in curtea imobilului in care locuieste si de pe terasa, respectiv pervazul geamului, au sustras trei ghivece ornamentale cu flori. Imediat dupa sesizare, politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat si au demarat activitati specifice in vederea identificarii persoanelor… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

