- La data de 15 februarie se marcheaza retragerea trupelor armate societice din Afganistan. In acest an s-au implinit 31 de ani de la retragerea acestora, iar cu aceasta ocazie, primarul general al municipiului Chișinau, alaturi de alți oficiali de stat au depus flori la Complexul Memorial "Feciorilor…

- Premiile Grammy 2020 au inceput cu un omagiu special adus lui Kobe Bryant, decedat cu cateva ore inaintea show-ului. Ceremonia decernarii premiilor a avut loc in Slapes Center, locul in care fostul star din NBA a evoluat pentru L.A. Lakers in intreaga sa cariera. „Noaptea asta e pentru tine Kobe”, a…

- Un tanar in varsta de 28 ani din Bihor, care si-a fabricat o arma si s-a impuscat in cap, a ajuns in moarte cerebrala la spital, parintii sai acceptand sa-i doneze organele, care au fost prelevate, in premiera, nu la Oradea, ci la Targu Mures, unde corpul bihoreanului a fost transportat dupa o cursa…

- Presedintele iranian, Hassan Rouhani, l-a numit "agitator global" pe presedintele american, Donald Trump, acuzandu-l de inrautatirea situatiei in mai multe regiuni ale lumii, informeaza dpa potrivit Agerpres. "In ultimii doi ani, el si guvernul american nu au facut decat sa provoace tulburari'',…

- Cu lacrimi in ochi, a ingenunchiat si a spus o rugaciune pentru sufletul decedatei si a stat in tacere pret de cateva minute. Toata lumea s-a intrebat cine este si ce relatie avea cu Cristina Topescu. Se pare ca tanarul a avut ocazia sa o cunoasca pe Cristina Topescu si o considera o persoana…

- O mare de oameni in doliu - strigand ”Moarte Americii!” - a insotit luni sicriele generalului Qassem Soleimani, comandantul cel mai popular in Iran, si camarazilor sai de arme asasinati vineri intr-un atac cu un avion fara pilot (drona) de catre Statele Unite in Irak, relateaza AFP.

- Razboiul amantelor manelistului Biju se inteteste. Dupa ce Corina a vorbit despre relatia ei de dragoste interzisa cu Biju, Flori, tanara care i-a daruit o fetita manelistului casatorit cu alta femeie, ia atitudine!

- Klaus Iohannis a vorbit, la Palatul Cotroceni, dupa ședința CSAT."Am aprobat forțele armate care vor participa la misiuni. In acest an au fost aprobate, pentru 2020, 2100 de militari si civili, o creștere cu peste 200 de oameni. Peste 800 vor participa la misiunea din Afganistan in continuare,…