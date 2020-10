Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva ore inainte de primul meci din campionat, in echipa de handbal feminin a Gloriei Buzau a fost confirmat un caz de coronavirus, fara a fi afectat debutul de campionat. Site-ul gsp.ro avanseaza ipoteza, pe surse, ca ar fi vorba despre trei cazuri, insa oficialii clubului nu au emis niciun comunicat…

- Doua zile diametral opuse pentru handbalistele Gloriei, in Final Four-ul Cupei Romaniei, disputat, la sfarsitul saptamanii trecute, in Sala Polivalenta din Capitala. Echipa buzoiana a fost de nerecunoscut in primul meci oficial pe care l-a disputat dupa 6 luni de pauza. Sambata seara, in semifinale,…

- CSM Bucuresti s-a calificat in finala Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a intrecut-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul de 30-16 (14-6), sambata seara, in a doua semifinala a competitiei, desfasurata in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. Detinatoarea trofeului…

- Turneul Final Four din Cupa Romaniei la handbal feminin se joaca in acest weekend la Sala Polivalenta din Bucuresti. CSM Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea, Rapid Bucuresti si Gloria Buzau sunt cele patru echipe calificate.La ora 18.00 a inceput la Polivalenta in Bucuresti semifinala 2 din Cupa Romaniei…

- Dupa 175 de zile fara handbal, CSM București și CSM Slatina au jucat joi seara in Sala Polivalenta din Capitala. A fost distracție pentru Neagu și compania Pe 11 martie se jucase ultimul meci de handbal feminin in Romania. CSM București o invinsese atunci cu 23-22 pe SCM Rm. Valcea in derbyul sezonului…

- Nicio surpriza joi seara, in sfertul de finala restant din Cupa Romaniei CSM Bucuresti – CSM Slatina, contand pentru editia 2019-2020 a competitiei, disputat in Sala Polivalenta din Capitala. In primul joc oficial din Romania dupa 6 luni de pauza, bucurestencele au zdrobit formatia din Slatina, scor…

- CSM Bucuresti s-a calificat fara probleme in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a surclasat-o pe CSM Slatina cu 34-17 (18-11), joi, intr-un meci din sferturi desfasurat in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Capitala. In primul meci oficial…

- Noul coronavirus se pare ca afecteaza din ce in ce mai mult sportul romanesc, iar acest lucru se simte in special la handbal. Sase jucatoare de la Dunarea au ieșit pozitiv la testul de coronavirus: Madalina Zamfirescu, Gabriella Bucur-Szucs, Aneta Udriștioiu, Bojana Milici, Bianca Tiron și Ioana Balaceanu.…