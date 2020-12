Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Capitalei respecta regulile epidemiologice doar de ochii lumii. Desi numarul cazurilor de coronavirus creste alarmant de la o zi la alta, in piete, transport public sau chiar pe strada, oamenii continua sa poarte incorect masca, iar de distantare sociala nici vorba.

- Ochii sunt oglinda sufletului, iar pe langa asta, vederea este unul dintre cele mai importante simțuri, de aceea trebuie sa acționam imediat ce lucrurile incep sa nu mai fie atat de clare in viața noastra. Platinum Optic ajuta oamenii sa vada lucrurile așa cum sunt din anul 2003, cand Adrian Jucan a…

- Sa ne ințelegem de la inceput: TU trebuie sa fii recunoscut. Tu și afacerea ta. Pentru ca sunteți importanți și unici, iar lumea trebuie sa știe acest lucru. Ușor de spus, dar greu de facut. Ei bine, avem o veste buna pentru tine: nu trebuie sa te chinui singur, sa petreci ore in șir incercand […] Articolul…

- Vlad Gherman trece printr-o perioada extrem de grea. Faimosul actor nu poate accepta ideea ca Dumnezeu i-a luat una dintre cele mai dragi ființe de pe pamant, pe bunica lui. Astazi, artistul a condus-o pe ultimul drum și a facut cateva dezvaluiri sfașietoare, cu ochii in lacrimi, dupa inmormantarea…

- Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv cu Covid-19 chiar inainte de meciul dintre Portugalia și Suedia, iar imediat dupa aceea fotbalistul a parasit cantonamentul și sta in izolare in Italia, in Torino, orașul echipei sale de club.

- Proprietarii de restaurante negociaza cu Guvernul, prin reprezentanții lor, compensarea de catre stat a unei parți din banii pierduți pe fondul restricțiilor care au impus inchiderea localurilor, varianta discutata la acest moment fiind acoperirea a 20% din diferența de cifra de afaceri de anul trecut…