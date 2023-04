Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Franței, Emmanuel Macron l-a indemnat joi, 6 aprilie, pe omologul sau chinez Xi Jinping sa se ințeleaga cu Rusia și sa ajute la incheierea razboiului din Ucraina, in timp ce cei doi șefi de stat au avut prima dintr-o serie de intalniri la nivel inalt la Beijing, noteaza Reuters . „Agresiunea…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a discutat cu omologul sau chinez despre razboiul declanșat de ruși in Ucraina. Liderul de la Elysee a subliniat ca acest conflict a destabilizat situația internaționala și a facut apel la China pentru a convinge Rusia sa revina la normal.

- China poate juca un "rol major" in sensul gasirii unui parcurs pentru reinstaurarea pacii in Ucraina, a afirmat miercuri, in cursul vizitei de stat la Beijing, presedintele Frantei, Emmanuel Macron.

- Presedintele francez Emmanuel Macron va intreprinde o vizita in China intre 5 si 7 aprilie, a anuntat luni Ministerul de Externe de la Beijing, precizand ca in acelasi interval se va afla in China si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, transmite Reuters.

- Vizita președintelui francez Emmanuel Macron și a președintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen in China este programata pentru prima saptamina a lunii aprilie, anunța serviciul de presa al CE. Vizita președintelui von der Leyen și a președintelui Macron la Beijing este programata pentru prima…

- Presedintele american Joe Biden a discutat telefonic, marti, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre intentia comuna de a continua sa ofere Ucrainei ajutorul de care aceasta tara are nevoie pentru a se apara impotriva Rusiei, care i-a invadat teritoriul, informeaza EFE, citat de Agerpres.…

- Prim-ministrul Dorin Recean l-a primit in vizita pe ambasadorul Romaniei la Chișinau, Cristian-Leon Țurcanu. In cadrul intrevederii, oficialii au discutat despre consolidarea parteneraitului strategic moldo-roman, dar și despre viitoarea vizita la București a șefului Executivului

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, luni, ca ambasadorul Ucrainei va fi convocat la Ministerul Afacerilor Externe pentru explicații dupa postarea ministerului Infrastructurii de la Kiev privind canalul Bastroe. „Astazi, la Ministerul de Externe va fi prezent ambasadorul Ucrainei și i se va solicita ca…