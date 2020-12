Stiri pe aceeasi tema

- Fostul sot al Biancai Dragusanu, acuzat alaturi de nasul sau, Adrian Tamplaru, de trafic de persoane, proxenetism si santaj, a plecat din Penitenciarul de Maxima Siguranta din Craiova, impreuna cu alti doi locotenenti ai gruparii.

- Situația lui Alex Bodi nu e una deloc fericita. Ce veste șoc a primit celebrul afacerist acum? Care e situația legala in care se afla fostul soț al Biancai Dragușanu? Ce se intampla cu el chiar acum și care e hotararea magistraților? Ce decizie șocanta a primit Alex Bodi acum? Fostul soț al Biancai…

- La inceputul anului acesta, Nico a implinit frumoasa varsta de 50 de ani. Cu trei decenii in urma, la doar 20 de ani, artista devenea mama pentru prima oara. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, cantareața a vorbit despre relația speciala pe care o are cu fiica ei Alexandra. Dupa ce un an din…

- O noua bomba lovește showbiz-ul romanesc! Alex Bodi a fost reținut pentru urmatoarele 24 de ore la sediul DIICOT! Ce acuzații i se aduc fostului soț al Biancai Dragușanu de catre autoritați? Afaceristul a fost saltat de catre mascați in aceasta dimineața, din propria locuința!

- Fanii fostului cuplu format din Bianca și Bodi știau pana acum ca barbatul e afacerist…și cam atat. Iata ca ultimele percheziții DIICOT l-au adus pe fostul soț al designer-ului intr-o postura pe care n-o dorea. Din ce caștiga banii acesta și cum a reușit sa-și cladeasca un mic imperiu atat de ascuns…

- In aceasta dimineața o operațiune de amploare a trupelor DIICOT și a celor de intervenție a poliției a avut loc in 28 de județe și in Capitala! Peste 380 de perecheziții se fac chiar in aceste momente in 24 de dosare penale, iar printre cei saltați de poliție se numara și Alex Bodi, fostul iubit al…

- Azi dimineața, 11 noiembrie, Alex Bodi a fost saltat de oamenii legii in timpul unei operațiuni de amploare desfașurata de trupele DIICOT ce a avut loc in 28 de județe din țara și in București. Fostul iubit al Biancai Dragușanu a ajuns pe mainile polițiștilor, dupa ce s-a aflat ca era implicat intr-o…

- Dupa ce imagini scandaloase cu el și amanta lui au aparut in mediul online, Alex Bodi a dat primele declarații despre relația cu Daria, femeia alaturi de care se iubește inca din luna februarie. Fostul iubit al Biancai Dragușanu nu se mai ascunde și a spus tot adevarul.