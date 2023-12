Stiri pe aceeasi tema

- Lolrelai a inceput scandalul cu fostul iubit, Ionuț Popa, cu care a avut doar o luna de relație. Vedeta a vorbit despre fostul ei partener de viața. Iata ce acuzații ii aduce blondina sportivului!

- Daca in urma cu doar cateva saptamani anunțam cel mai nou cuplu din showbiz, acum anunțam și desparțirea. Lolrelai și Ionuț Popa s-au separat la scurt timp dupa ce au anunțat public ca sunt impreuna. Tanarul ne spune și motivele ce au dus la ruperarea relației atat de devreme. El marturisește ca și-au…

- Gina Pistol este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV. Acum are o cariera de succes și o familie frumoasa alaturi de Smiley și Josephine, fetița lor. Cu toate acestea, copilaria vedetei nu a fost una fericita. Gina Pistol, abandonata de parinți la 7 ani Un subiect sensibil pe care…

- Lolrelai a povestit, de curand, pe Instagram ca trece printr-o perioada dificila de o saptamana. Blondina spune ca nu este deloc in forma maxima și ca foarte puține persoane au știut prin ce trece, iar recent a impartașit cu fanii ca se confrunta cu probleme.

- Cum a reacționat Lolrelai, dupa ce a aflat ca i-a fost ascultat telefonul pe parcursul anchetei medicului care ar fi drogat-o. Cele mai noi detalii despre cazul violului. Blondina a trecut prin clipe de coșmar. Ce a marturisit vedeta, dar și avocatul Adrian Cuculis, in exclusivitate pentru Xtra Night…

- Un nou cuplu in showbiz-ul romanesc! Lolrelai iubește și e cea mai fericita, iar in exclusivitate pentru Spynews.ro confirma noua relație. Tanara formeaza un cuplu cu Ionuț Popa, tanarul care a participat la mai multe show-uri TV și care, la randul sau, nu e nou in lumina reflectoarelor. Iata ce spune…

- Deși este din nou singura, Iasmina Halas este mereu atenta la gesturile mici din partea unui barbat. Blondina a declarat in exclusivitate la Antena Stars ca apreciaza cadourile intr-o relație și sa fie de fiecare data surprinsa de partenerul ei.