- Avocatul iesean Sebastian Felecanu a fost retinut pentru 24 de ore intr-un dosar de omor calificat, el fiind principalul suspect in cazul mortii iubitei sale, care in urma cu un an a cazut de la etajul al saselea al blocului in care cei doi locuiau.

- Un avocat iesean a fost retinut vineri de procurorii ieseni, fiind acuzat ca in urma cu un an si-ar fi aruncat iubita pe fereastra de la etajul sase, iar aceasta a murit pe loc, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- A treia zi a inscrierilor la universitațile ieșene a consemnat un numar semnificativ de dosare depuse la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, acolo unde sunt cele mai multe locuri la admiterea din acest an. Numarul total de inscrieri depașește 7 mii, la studiile de licența și de masterat, conform…

- Adrian Ionel a fost condamnat vineri la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru cinci infracțiuni in concurs: luare de mita, abuz in serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influența, instigare la fals intelectual și folosirea funcției pentru favorizarea unor…

- Un videoclip identificat de CNN arata niste soldati rusi care au impuscat si au ucis doi civili ucraineni neinarmati in fata unei reprezentante auto, pe 26 martie, inainte de a jefui reprezentanta. Una dintre victime era proprietarul, a carui familie a refuzat sa i se dea numele, iar cealalta era Leonid…

- Mai multi deținuți nemulțumiți de faptul ca nu primesc un televizor au dat foc unei saltele.A fost demarata o ancheta pentru a se stabili cum a ajuns o bricheta intr-o celula din acest penitenciar.Avocata marocanului spune ca acesta a primit tot ce avea nevoie și, prin urmare, nu exista motive de nemuțumire…

- Avocata Raluca Andrei, cea care il reprezinta pe marocanul Sami Ahmed el-Bourkadi, considera probele slabe, dar spune ca deocamdata nu va contesta decizia. Sami Ahmed el-Bourkadi asteapta decizia finala in ceea ce priveste trimiterea sa in judecata, dupa ce procurorii au finalizat rechizitoriul, iar…

- Avocata marocanului Ahmed Sami el-Bourkadi s-a declarat nemultumita de ancheta de pana acum, spunand ca in dosar se afla doar aspecte trunchiate, fara dovezi clare. Judecatorii vor decide daca incep procesul sau vor cere procurorilor detalii.