Cu cine a fost văzută DJ Lalla înainte de a muri, pe plajă. Imaginile care schimbă toată ancheta Moartea tinerei de 34 de ani se pare ca deivne din ce in ce mai suspecta, dupa apariția unor noi informații care arata cu cine ar fi fost vazuta DJ Lalla inainte de a muri, pe plaja. Noile imagini sunt pe cale sa schimbe toata ancheta de pana acum a criminaliștilor. Noi informații in ancheta […] The post Cu cine a fost vazuta DJ Lalla inainte de a muri, pe plaja. Imaginile care schimba toata ancheta appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Un paznic de la plaja din Mamaia unde a fost descoperit trupul neinsuflețit al lui DJ Lalla a facut dezvaluiri neașteptate despre circumstanțele morții tinerei. Barbatul nu crede nici in teoria sinuciderii, nici in cea a inecarii. „Nu știți ce e aici noaptea…” Foto Cercetari in dosarul pentru ucidere…

- O persoana a gasit sambata dimineața, 30 septembrie, in apropierea locului unde a fost gasit cadavrul artistei Laura Roșca, cateva obiecte și le-a predat Poliției, au declarat surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Este vorba despre un telefon mobil, o pereche de caști și adidașii, care i-au aparținut…

- Noi detalii ies la lumina din cazul tinerei care a fost gasita fara suflare pe o plaja din statiunea Mamaia.S a aflat cine este barbatul cu care DJ Lalla a petrecut ultimele ore din viata.Este o ancheta in desfasurare. Singurul mesaj pe care as vrea sa il transmit este condoleante familiei. E tot ce…

- Apar noi detalii despre tanara gasita moarta pe plaja din Mamaia! Se pare ca, autoritațile au aflat cine este aceasta dar și cu ce se ocupa. Potrivit acestora, este vorba, mai exact de Laura Roșca (34 ani) din Turda (Cluj), cunoscuta in lumea muzicii ca DJ Lalla. Laura Roșca a fost gasita moarta pe…

