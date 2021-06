Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry a facut marele anunt! Cantareata este insarcinata la 22 de ani. De aproape trei ani, Nicole Cherry traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Florin Popa, un barbat care este mai mare cu opt ani decat frumoasa cantareata. Cei doi sunt in culmea fericirii, caci vor deveni in curand…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele trei luni din 2021 a crescut cu 9,23%, fata de aceeasi perioada din 2020, ajungand la 3.195, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, PF Daniel, vorbeste, in Pastorala trimisa de Paste, despre pandemia de coronavoris si modul in care criza sanitara a pus la grea incercare omenirea, informeaza News.ro . „Traversam o perioada extrem de dificila privind sanatatea si valoarea vietii, cand numerosi…

- Gabriela Prisacariu li s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare. Logodnica lui Dani Oțil le-a dezvaluit astfel internauților cu ce problema se confrunta in al doilea trimestru de sarcina. Potrivit spuselor sale, saptamana nu a inceput prea bine, intampinand mai multe... peripeții! Iata despre…

- Detalii despre ultimele zile din viața Prințului Philip Marea Britanie este in doliu dupa ce Prințul Philip a murit vineri, la varsta de 99 de ani. Avea mai multe probleme de sanatate, iar in luna februarie a fost de urgența internat in spital. A petrecut aproape o luna sub stricta supraveghere a medicilor,…

- Gabriela Prisacariu este o graviduța superba, care ține enorm la silueta ei chiar și in cel de-al doilea trimestru de sarcina. Iubita lui Dani Oțil le-a dat peste nas tuturor și a luat parte la prezentarea de moda de la Neatza cu Razvan și Dani, intr-o ținuta care i-a venit „manușa”.

- 22 martie e ziua de naștere a Elvirei Deatcu. Actrița a urcat ani la randul pe scena teatrelor, dar acum, din cauza pandemiei, multe spectacole au fost anulate și foarte puține au fost transmise in mediul online. Aceasta a marturisit ce face acum, dar și faptul ca de ani de zile nu-și mai sarbatorește…

- Boy George spune ca a invațat foarte multe din perioada pe care a petrecut-o la inchisoare in 2009 și ca a fost surprins de puterea pe care a avut-o in spatele gratiilor. Componentul trupei Culture Club a petrecut patru luni la inchisoare, in 2009, din cele 15 la care a fost condamnat, dupa ce a […]…