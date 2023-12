Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo a intrat in aceasta dimineața cu mașina intr-un stalp. Accidentul s-a petrecut in județul Bihor. Conform unor surse din ancheta, acesta ar fi ațipit la volan. „Astazi am avut un accident de mașina. Am fost alaturi de alte 3 persoane. Nimeni nu a pațit nimic, doar un șoc puternic. Mașina…

- Patru persoane sunt ranite in urma unui accident produs vineri seara in orașul Arad. Accidentul s-a produs pe strada Petru Rareș, unde trei autoturisme s-au ciocnit. Patru persoane vor fi transportate la unitatea de primiri urgențe conștiente, stabile și cooperante, conform ISU Arad. Forțele de intervenție…

- Corupție la Poliția rutiera? Se mușamalizeaza accidentul in care au fost accidentați cunoscutul medic Lehel Pal și soția sa? Dupa patru zile de la accident, doctorul Pal, de pe patul de spital spune ca nici el, nici soția sa și nici prietenii cu care se aflau nu au fost contactați sa dea nici o declarație.…

- Intr-o postare video pe rețelele de socializare este surprins momentul groaznic. TIR-ul oprește la o trecere de pietoni, pe DN 1A București-Ploiești, in localitatea Buftea, iar pietonul incepe sa traverseze. Din motive inca necunoscute, vehiculul de mare tonaj a pornit chiar in momentul in care barbatul…

- Un șofer roman a provocat un accident care a dus la blocarea pentru mai bine de doua ore a unei șosele aglomerate din Austria pe care se circula in coloana. Romanul a facut o depașire și a ajuns cu BMW-ul pe calea ferata, pe șoseaua spre Frenpass, scrie cotidianul regional Allgauer Zeitung.In accident…