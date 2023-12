Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare in familia Giovanei și a lui Sese! Caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa au anunțat astazi ca vor deveni din nou parinți, asta pentru ca fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara. Au dat vestea cea mare in ediția aniversara de la Antena Stars.

- Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data și nu ezita sa arate acest lucru și fanilor. Familia lor s-a marit in luna mai a acestui an, iar sarbatorile din acest an vor fi cu totul speciale, caci va fi primul Craciun alaturi de fetița lor.

- Liviu a facut pasul cel mare in competiția Mireasa și a cerut-o in casatorie pe iubita sa, Bogdana. Cei doi au trait clipe de neuitat in vacanța din Florența și s-au intors pregatiți pentru un nou inceput.

- Dupa ce in urma cu cateva zile au postat mesaje cu subințeles și au șters toate pozele in care apareau impreuna, Maria și Antonio au lamurit presupusa desparțire. Foștii concurenți au facut, aseara, un live pe TikTok, moment in care au spus daca mai sunt sau nu impreuna.

- In ediția din data de 10 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, doamna Anina a declarat, ieri, ca nu vede o casatorie in emisiune intre Robert și Bia, cel puțin deocamdata și ca i se pare ca fata a pus monopol pe fiul sau. Acest lucru a afectat-o serios pe concurenta care a izbucnit in lacrimi.

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Foștii concurenți au aniversat doi ani de relație ieri și nu au ezitat sa impartașeasca cateva imagini cu fanii din acest moment special. Cum s-au afișat cei doi.

- Simona și Andrei par mai fericiți ca niciodata de cand au parasit competiția, iar in ediția din aceasta seara de la Mireasa-Capriciile iubirii, cei doi au fost invitați in platou și au povestit cum s-a schimbat viața lor de cand au ieșit din casa Mireasa.