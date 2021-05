Cu ce nu se asociază niciodată carnea de miel Carnea de miel consumata alaturi de legume este chiar benefica organismului datorita continutului de fier si zinc. Nu trebuie insa asociata cu paine, paste sau alcool. Preparatele din miel stropite cu bautura „garanteaza” declansarea unei pancreatite acute. Deserturile traditionale trebuie consumate la distante mari de timp fata de carnea de miel. „Carnea trebuie combinata cu ... The post Cu ce nu se asociaza niciodata carnea de miel appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preparatele au gust unic daca sunt gatite cu o atenție deosebita. La Restaurantul Veranda poți experimenta bucutaria mediteraneana sau cea japoneza in cel mai mic detaliu. Toate ingredientele folosite sunt proaspete și felurile pregatite de chefii de la Veranda au o savoare pe care cu greu poți sa o…

- Echipa de baschet sub 16 ani a clubului SCM Timișoara va intra in competiție in acest sfarșit pe saptamana in cadrul turneului 2 al campionatului național rezervat categoriei de varsta menționate. Elevii antrenorului Radenko Toroman vor evolua sambata și duminica pe parchetul salii „Constantin Jude”,…

- Amplasat in centrul orașului, Restaurantul Sindbad pune la dispoziția clienților sai cele mai proaspete și inedite rețete din bucataria orientala. Indiferent daca alegi sa comanzi acasa sau la serviciu, rețetele speciale de la Sindbad sunt pregatite cu o deseobita atenție de catre cheful restaurantului.…

- Personalul medical, medico-sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie care au activat in timpul starii de urgenta si care au avut in evidenta sau sub tratament pacienti suspecti sau confirmati cu COVID-19, precum și personalul din asistența medicala comunitara implicat direct in…

- Mircea Bacala a renuntat la scaunul de subprefect pentru cel de secretar general al Prefecturii Timis, dar ar putea sa-l piarda si pe acesta. Si asta fiindca functia respectiva este dorita si de fostul prefect Liliana Onet. Fostul subprefect Mircea Bacala a obtinut sprijinul PNL Timis pentru a continua…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Timisoara a decis ca, incepand de luni, 15 martie, pentru a elimina disconfortul creat de blocajul format de transportatorii de marfa pe DN 7G și breteaua de acces pe autostrada A1, autovehiculele de transport marfa nu vor mai putea folosi breteaua de acces spre…

- Rata de infectare a acazut foarte usor in Timisoara, ajungand la 7,03, dupa ce in ziua precedenta a fost 7,06. Si la nivelul judetului rata de infectare a scazut usor, ajungand la 5,17, dupa ce ieri era 5,24. Cea mai mare rata de infectare se inregistraza la Manastiur: 12,65. Astazi, conform datelor…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui tanar, de 16 ani, disparut de pe raza localitații Tomnatic, județul Timiș. La data de 10 martie a.c., Pasca Sebastian ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Tomnatic, județul Timiș, iar pana…