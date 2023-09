Stiri pe aceeasi tema

- Mick Jagger, Hugh Grant, Bernard Arnault si Didier Drogba figureaza printre cei aproximativ o suta de invitati la dineul oficial ce va fi organizat miercuri seara la Palatul Versailles in onoarea regelui Charles al III-lea, care incepe miercuri o vizita de stat de trei zile in Franta, a anuntat biroul…

- Rona Hartner trece prin una dintre cele mai grele perioade ale vieții sale, dupa ce a fost diagnosticata din nou cu cancer. Artista a avut-o alaturi doar pe fiica ei, pentru ca foștii soți nu i-au spus nici macar o vorba buna.Rona Hartner face tratament dupa ce a fost din nou diagnosticata cu cancer.…

- Emmanuel Macron a primit un deget uman in plic, prin poșta. Analizele arata ca apartine unei „fiinte umane vii”, informeaza Daily Mail. Un deget taiat a fost trimis la Palatul Elysee in urma revoltelor din Franta. Analizele au aratat ca degetul apartine unei „fiinte umane vii”. Coletul macabru care…

- Imagini șocante continua sa vina din Franța, dupa cinci nopți consecutive de haos, violențe și mii de arestari la protestele provocate de moartea unui tanar de 17 ani, de origine algeriana, impușcat de un polițist pentru ca a refuzat sa coboare din mașina. Un nou clip de la protestele din Franța s-a…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat o noua reuniune cu membri ai Guvernului responsabili de asigurarea ordinii publice, in contextul violentelor izbucnite dupa moartea unui adolescent impuscat de politie.Presedintele Emmanuel Macron va organiza o reuniune pentru "actualizarea datelor…

- Revoltele din Franța par sa fie mai puțin intense sambata, in condițiile in care zeci de mii de polițiști au fost desfașurați in orașele din intreaga țara dupa inmormantarea adolescentului de origine nord-africana Nahel, a carui impușcare de catre poliție a declanșat tulburari la nivel național.Președintele…

- Pentru a treia noapte consecutiva, in Franța au izbucnit revolte din cauza morții unui adolescent algerian și marocan impușcat mortal de poliție in timpul unui control rutier. Președintele Emmanuel Macron a facut apel la calmul protestatarilor, dar, in ciuda acestui lucru, joi, tulburarile s-au extins…