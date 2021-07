Cu ce bărbat celebru din România a format Ana Morodan un cuplu fără să se afle Invitata in platoul emisiunii La Maruța, Ana Morodan (36 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța (43 de ani) de a raspunde mai multor intrebari picante. Dupa fiecare raspuns, vedeta putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picat. Cu ce barbat celebru din Romania a format Ana Morodan un cuplu fara sa se afle In cadrul provocarii, una dintre intrebari a fost: „Cu ce barbat celebru ai format un cuplu fara ca presa sa afle?”. Fiindca deja mancase picant la una dintre intrebarile primite anterior, creatoarea de conținut a dezvaluit numele celui pe care l-a și numit un „super barbat”.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

