Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Pe aripile vantului'', calificat de unii istorici drept revizionist, a fost retras de pe platforma de streaming HBO Max, in plina miscare de protest contra rasismului si violentelor politiei fata de persoanele de culoare din Statele Unite, relateaza miercuri agentia AFP. Filmul-fluviu…

