- Televiziunea de stat din Myanmar MRTV are probleme tehnice si nu poate transmite, a anuntat luni pe Facebook canalul media, la doar cateva ore dupa ce a fost anuntata arestarea liderei Ligii Nationale pentru Democratie (LND) din Myanmar, Aung San Suu Kyi si a altor personalitati de rang inalt de…

- Primaria Tg.Mureș vrea sa introduca realitatea virtuala și realitatea augmentata in școli. Este vorba despre un proiect introdus in premiera in Romania, susțin autoritațile mureșene. Proiectul va fi implementat cu ajutorul unui grant obținut de la o companie din SUA, relateaza Mediafax. Anunțul…

- ISU Brasov a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical unor pietoni accidentați, in aceasta dimineața. Prima intervenție a fost pe strada Zizinului, victima, un barbat de aproximativ 64 de ani, este conștienta, prezinta un traumatism cranio-cerebral, va fi transportata la spital de echipajul…

- Publicul poate afla in aceste zile detalii despre cele mai noi modele Dacia urmarind o serie de transmisiuni live interactive difuzate pe Internet, Facebook și YouTube, anunța producatorul auto. Peste 10.000 de persoane au profitat de aceasta oportunitate in prima zi a campaniei, potrivit Mediafax.…

- Multe dintre bancile din Romania si-au adaptat serviciile pentru pensionari, avand in vedere ca au o plaja de peste 5 milioane de clienti. Astfel ca, dupa cum se stie, multi dintre seniorii nostri nu sunt obisnuiti cu serviciile bancare si, de obicei, cum primesc pensia pe card, o si scot pentru a avea…

- Un șarpe exotic a aparut in scara unui bloc din Timișoara iar jandarmii au intervenit pentru indepartarea reptilei. Șarpele gasit in scara de bloc face parte dintr-o specie care se gasește numai in America de Nord, Pantherophi. Este neveninos, iar pentru a afla acest lucru jandarmii l-au cautat mai…

Potrivit IPJ Brașov, un accident rutier s-a produs, in aceasta dimineața, pe strada Calea Fagarașului din municipiul Brașov. Este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule. Din primele informații, se pare ca a rezultat o victima. Revenim cu detalii.