- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat miercuri, 17 august, intr-un editorial publicat pe GSP.ro , dupa ce ministrul Sportului Eduard Novak, a justificat absența de la intampinarea canotorilor medaliați afirmand ca Ministerul „nu a primit informare oficiala” ca sa participe la Aeroportul Otopeni.…

- Dupa o lunga perioada de timp, sportul a fost din nou in prim-plan in Romania. David Popovici a devenit campion european la 100 m liber, spulberand recordul mondial, Simona Halep s-a incoronat regina a turneului de la Toronto, canotorii tricolori au facut cel mai bun European din istorie, iar tinerele…

- Romania participa in aceste zile cu o delegație de 35 de canotori la Campionatele Europene de la Munchen (Germania), mai bine de jumatate dintre aceștia provenind din județul Suceava. Sambata, in prima zi a finalelor, țara noastra a reușit sa cucereasca trei medalii de aur și trei de bronz, ...

Romania a cucerit o noua medalie de bronz, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen, in proba de patru vasle masculin.

Romania a castigat medalia de aur in proba feminina de dublu rame, sambata, la Campionatele Europene de canotaj de la Munchen.

- Canotorii nostri s-au calificat in nu mai putin de 7 finale, la Campionatele Europene de Canotaj de la Munchen, incluse in cadrul celor Multisport. Competiția este transmisa LIVE, pe TVR 1. Sportivii romani intra in competiție dupa ora 12.30.

- Canotorii romani au calificat in Finala A 7 din cele 11 echipaje inscrise in competitia continentala de la Campionatele Europene de la Munchen. Doua ambarcatiuni vor evolua in semifinale iar alte doua in recalificari, informeaza Comitetul Olimpic si Sportiv Roman.

- Canotajul pe mare a fost lansat in Romania anul trecut, iar sportivii se antreneaza zilnic pentru a face performanta si in aceasta disciplina. Federatia de specialitate va face toate demersurile necesare pentru a organiza, la Constanta, Campionatele Europene si Mondiale de canotaj pe mare. Canotorii…