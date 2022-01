Rafael Nadal (35 de ani, 5 ATP) a triumfat la Australian Open 2022, dupa 2-6, 6-7(5), 6-4, 6-4, 7-5 in finala cu Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP). Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat victoria ibericului, pe care il numește „Inima Tenisului din toate timpurile!”. Rafael Nadal a obținut o victorie improbabila la Australian Open. A depașit Covid-ul, virus cu care fusese confirmat in luna decembrie, și accidentarea care l-a ținut departe de teren jumatate de an. ...