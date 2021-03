CTP, despre cearta dintre Cîțu și Voiculescu: Îsi pierd vremea cu … futilități! CTP spune ca cei doi oficiali guvernamentali ”iși pierd vremea cu tot felul de futilitați”. Copilul tau este unic, dar nu este singurul. Indruma-l alaturi de noi la primul curs de afaceri din viața lui, prin VERTIK Junior „Autoritațile, unele dintre ele, iși pierd vremea cu tot felul de ... futilitați. Ce sa spun. Se cearta acum premierul Cițu cu ministrul Voiculescu pe cine, daca trebuie niște avize pentru datele care se comunica. Domne, cum e posibil sa ajunga in public așa ceva? Asta e problema aici. Ai o problema, domne, ai primit avizele, dumneata de la ministerul Sanatații, domnul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

