Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat discursurile din Parlamentul Romaniei de la dezbaterea moțiunii de cenzura, in cadrul emisiunii ”In fața ta”, afirmand ironic ca a observat „niște probe de actorie foarte puternice”, potrivit Digi 24.„Facem un lucru oarecum nedrept ca nu discutam de filmul…

- Este o zi decisiva pentru guvernul Orban. Parlamentul Romaniei dezbate motiunea de cenzura depusa de PSD. Social - democratii sustin ca au suficiente voturi, impreuna cu UDMR, pentru a da jos executivul.

- S-au înregistrat 261 de voturi „pentru”, dupa cum a anuntat presedintele interimar al social-democratilor, Marcel Ciolacu. Votul a fost secret cu bile. Pentru ca motiunea sa fie adoptata, era nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. Anterior, motiunea de cenzura a fost…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) respinge justificarile unor asiguratori precum Euroins, Allianz și ale asociatiei profesionale ale asiguratorilor (UNSAR), referitoare la plata despagubirilor in baza polițelor RCA, justificari care au mai fost combatute,…

- „Aceasta decizie de asumare a raspunderii in Parlament pe care a luat-o primul-ministru este, de fapt, o provocare deschisa la adresa PSD. De ce? PSD nu are alternativa, adica trebuie sa depuna o moțiune de cenzura. (...) Cu toate ca, evident, caderea Guvernului deschide calea spre anticipate. I-am…

- Deputatul PNL de Neamt Mugur Cozmanciuc a facut recent public Raportul de Activitate Parlamentara pentru perioada septembrie-decembrie 2019. Sintetic, activitatea parlamentarului nemtean s-a concretizat in 12 intrebari si interpelari, 10 declaratii politice, 9 propuneri legislative, 60 de participari…

- "Este, evident, motiunea de cenzura o varianta prin care se poate initializa acest proces, dar tehnic si demisia este o metoda prin care se poate initializa acest demers. Aceste chestiuni le voi discuta si cu premierul si cu altii, chiar maine voi avea aici, la Cotroceni, o discutie cu premierul…

- Lupta impotriva pensiilor speciale ramane un obectiv pentru USR si in 2020, desi s-a vrut transarea ei in 2019. Majoritatea PSD a blocat la finalul anului trecut discutarea proiectului in plen, ceea ce a facut ca problema pensiilor speciale pentru parlamentari si alte categorii sa se perpetueze. De…