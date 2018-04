Cţi clienţi reclamă calitatea serviciilor sau produselor cumpărate şi cum reacţionează angajaţii care preiau plngerile Circa 41% dintre cumparatorii romani au facut plangeri in ceea ce priveste serviciile sau produsele companiilor cu care au interactionat. Asta nu inseamna ca restul de 59% dintre romani au fost multumiti de fiecare data, arata un studiu, citat de News.ro. In ceea ce priveste feedback-ul, mai mult de un sfert dintre reclamatiile romanilor au ramas fara raspuns, iar cei mai multi dintre angajatii care preiau reclamatii nu raspund cu amabilitate. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

