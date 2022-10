Un caz considerat inadmisibil chiar de conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Craiova pare sa schimbe foaia la unitatea medicala. Dupa ce o pacienta internata in stare grava in ATI a asteptat nu mai putin de 5 zile un examen computer tomograf de craniu, realizat abia dupa ce fiica acesteia a mers personal la Radiologie, Stelian Mogoanta, recent numit director medical, transmite ca a introdus o noua procedura pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete in viitor. Medicii implicati in acest caz vor fi chemati in fata Comisiei de Etica si Disciplina si, in premiera, la intrunire…