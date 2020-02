Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a 16-a din Divizia A la handbal feminin, Seria B, echipa CSU Neptun Constanta a invins fara probleme ocupanta ultimului loc din clasament, ACS Spartac UNEFS Bucuresti. Partida disputata sambata, in Sala Sporturilor din Constanta, s-a incheiat cu victoria handbalistelor pregatite de Ion Ivan…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit astazi meciul de handbal feminin CSU Neptun Constanta ACS Spartac UNEFS Bucuresti, din etapa a 16 a a Diviziei A, seria B.Aflata pe locul intai in clasament, echipa gazda a castigat fara probleme partida cu ultima clasata, care pierduse toate meciurile pana acum.Scorul…

- Echipa feminina de handbal, CSU Neptun Constanta, a avut parte de un meci foarte dificil, miercuri dupa-amiaza, in Sala Sporturilor din Constanta, in 16-mile de finala ale Cupei Romaniei. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au primit vizita celor de la CSU Cluj-Napoca, formatie care evolueaza…

- Echipa feminina CSU Neptun Constanta a castigat, sambata, in deplasare, partida cu CSM Bucuresti II, din etapa a 15-a a Diviziei A la handbal feminin, Seria B. Handbalistele pregatite de Ion Ivan și Lacramioara Ilie s-au impus cu scorul de 34-28 (17-11), intr-un meci in care chiar si portarita Emanuela…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a revenit astazi pe primul loc in clasamentul seriei B din Divizia A.Formatia pregatita de Ion Ivan si Lacramioara Ilie a jucat in etapa a 15 a a campionatului si a invins in deplasare CSM Bucuresti Div A, scor 34 28 17 11 , rezultat care, coroborat cu…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta a suferit prima infrangere din actualul sezon al Diviziei A, Seria B. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au jucat, in deplasare, cu CSU Stiinta Bucuresti, formatie cu care se aflau la egalitate de puncte inaintea acestei confruntari. Prima…

- Dupa o etapa in care nu a jucat, echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta va avea parte de un nou meci important in Seria B a Diviziei A. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie vor juca, sambata, de la ora 13.00, in deplasare, cu CS Danubius Calarasi. CSU Neptun este lider in clasament,…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun va primi, sambata, de la ora 13.00, la Sala Sporturilor, vizita formatiei Dinamo Bucuresti, intr-o partida din cadrul etapei cu numarul 9 a Seriei B din Divizia A. Fetele pregatite de Ion Ivan si Lacramioara Ilie s-au antrenat toata saptamana pentru acest meci extrem…