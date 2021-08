CSU din Suceava a pierdut onorabil amicalele cu Potaissa Turda

Stiri pe aceeasi tema

- CSU din Suceava s-a deplasat saptamana aceasta in Ardeal, pentru a susține doua meciuri de pregatire, la Turda, in compania vicecampioanei Ligii Zimbrilor, Potaissa.In primul joc, disputat joi seara, gazdele s-au impus cu scorul de 30-27, dupa ce la pauza scorul a fost egal, 14-14. Partida ...

- SCM Politehnica a avut parte de doua partide mai usoare la startul pregatirilor pentru editia 2021-22 a Ligii Zimbrilor. Alb-violetii au trecut de Universitatea Cluj in sala „Constantin Jude” cu 34-27, sambata, respectiv cu 29-26 astazi. Ambele partide au fost cu portile inchise. Jocul incheiat cu victoria…

- Robert Baceanu a inscris de trei ori in meciul gazduit de stadionul "Gheorghe Hagildquo;.Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta a gazduit meciul amical dintre echipele de Liga a 3 a Farul Constanta II si Gloria Albesti.Partida s a incheiat cu victoria la scor a echipei secunde a Farului, 10 0…

- Aflata in pregatire la Ploiesti, echipa nationala de handbal pentru juniori (jucatori nascuti in 2002 si 2003) a disputat, ieri, un prim meci amical in compania formatiei similare a Israelului. Partida s-a desfasurat la Sala „Olimpia”, a fost arbitrata de prahovenii Claudiu Ghesoiu si Ionut Tita si…

- Ciprian Deac (35 de ani) a inscris un gol in partida CFR Cluj - FCU Craiova 3-2, dar e in continuare afectat de eșecul suferit saptamana aceasta cu Boric Banja Luka, 1-2, in turul I al preliminariilor Champions League. Chiar daca CFR a rezolvat calificarea dupa golul lui Chipciu, Deac, unul dintre…

- Antrenorul echipei de fotbal de Liga a III-a CSM Bucovina Radauți, Florin Cristescu, este de parere ca meciul Italia-Anglia din finala Campionatului European a avut o rețeta senzaționala pentru Anglia. Partida disputata pe Stadionul Wembley din Londra a fost caștigata de Italia cu scorul de 4-3 in urma…

- Un gol in prelungiri marcat de Nicolas Roy a adus victoria lui Las Vegas Golden Knights pe patinoarul lui Montreal Canadiens (2-1), intr-un meci disputat duminica in semifinalele play-off-lui Ligii nord-americane de hochei pe gheata (NHL), scorul general dintre cele doua echipe devenind egal, 2-2,…

- Las Vegas Golden Knights s-a calificat vineri in turul doi al play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata, dupa ce a invins in meci decisiv, al saptelea, pe Minnesota Wild cu scorul de 6-2. Cu scorul general de 4-3, Las Vegas a avansat in turul doi al play-off-ului, in special…